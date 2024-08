Uwe Kohl, Bruder des Tourismusberaters Manfred Kohl und Trendsetter der österreichischen Gastronomie, ist mit 85 Jahren verstorben. Der gebürtiger Grazer, der in Villach auch Direktor des „Hotel City“ war, revolutionierte in den 1980-er-Jahren mit seinem Partner Ewald Plachutta die Wiener Restaurant-Szene und setzte Mega-Trends. Auf seinen „Horsd’oeuvre“-Wagen wurden kalte Spezialitäten wie Hummer, Kaviar, Lachs oder Carpaccio servierfertig durch seinen Gourmet-Tempel „Zu den drei Husaren“ gerollt. Mit einer modernen Wiener Rindfleisch-Küche lockte das legendäre Gastro-Duo damals die Wiener Schickeria in Massen an, „Zu den drei Husaren“ war seinerzeit das populärste Restaurant Wiens und weltweit bekannt. 1993 trennten sich Kohl und Plachutta, Kohl führte das Restaurant noch 17 Jahre allein.