Bis zu drei Stunden lang mussten am vergangenen Wochenende Reiserückkehrer aus Slowenien und Kroatien vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) warten. Und auch am kommenden Wochenende prognostiziert der Öamtc lange Staus an den Grenzen, vor allem an jenen zu Slowenien, aber auch auf mehreren Autobahnen, wie etwa der Tauernautobahn (A10).

Denn an diesem Wochenende enden die Sommerferien in vier deutschen Bundesländern und einem Teil der Niederlande, außerdem werden auch viele Österreicher die Heimreise antreten. „Aber auch Richtung Süden wird noch einiges los sein“, prognostiziert Öamtc-Verkehrsexperte Harald Lasser. Er empfiehlt Autofahrern daher, nach Möglichkeit zeitlich auszuweichen, um die Verkehrsspitzen-Zeiten, die am Samstag und Sonntag vor allem nachmittags und abends erwartet werden, zu meiden oder wenn möglich sogar einen anderen Reisetag zu wählen. Wo es sich gerade am meisten staut, erfahren Autofahrer acuh mithilfe des Traffic Alerts des Öamtc.

Sperren am Wörthersee

Weiters ist am Wochenende zu beachten, dass von Freitag bis Sonntag rund um den Wörthersee die große Laufveranstaltung „Kärnten läuft“, präsentiert von der Kleinen Zeitung, mit Viertel- und Halbmarathon, einem bunten Rahmenprogramm sowie zahlreichen Läuferinnen und Läufern und Tausenden Zuschauern stattfindet. Während am Freitag und Samstag daher rund um den Wörthersee und vor allem in der Klagenfurter Ostbucht mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, werden am Sonntag mehrere Straßen gesperrt, teilweise sind davon auch die Autobahnanschlüsse betroffen. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet.