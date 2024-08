Der Autofahrerclub ÖAMTC warnt vor enormen Stau am langen Wochenende. Erschwert wird das ab Donnerstag in der Steiermark durch den Moto-GP in Spielberg, verbunden mit dem Urlauberrückreiseverkehr ab Freitag bis Sonntag und den Start von Ferragosto in Italien.

Konkret warnen die Verkehrsexperten des ÖAMTC für Spielberg nicht nur mit Verzögerungen auf den Zufahrten zum Red Bull Ring, sondern vor allem auch auf Straßen rund um das Gelände. Ab etwa 8 Uhr wird demnach die Anreise voll einsetzen, bis etwa 11 Uhr sind Staus auf der Murtal Schnellstraße (S 36), der Gaberl Straße (B 77), der Friesacher Straße (B 317) sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen quasi vorprognostiziert. Deutlich heftiger wird außerdem die Abreise am Sonntag – da Zehntausende Fans gleichzeitig abreisen, werden die Staus laut ÖAMTC umso intensiver.

Spielfeld bleibt eine Stau-Zone

Klassische Stauzonen sind diesmal auch die A 2 von Kärnten kommend in Richtung Wien bzw. die A 9 von Slowenien kommend in Richtung Norden – der Urlauberreiseverkehr aus Italien setzt genauso ein, wie die Rückreise vieler Österreicher, Deutscher und Niederländer am Ende ihrer Reise. Auf der A 9 drohen weiterhin vor dem Gleinalmtunnel, im Bereich Knoten St. Michael, Verzögerungen.

Der Grenzübergang Spielfeld gilt in diesem Sommer ohnehin als Stau-Zone – Grund sind Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich, aber auch die Baustellen in beide Richtungen samt Sperre der Auf- und Abfahrt Spielberg. Auf der A 2 bleiben die bisherigen Engstellen bzw. klassischen Stau-Bereichen bestehen – vorwiegend rund um Gleisdorf und Graz-Ost.

Stau droht wegen Baustellen auch in Graz

In der Landeshauptstadt Graz bleibt der Verkehr aufgrund der Vielzahl an Baustellen derzeit Dauer-Thema. Darunter in der Elisabethstraße, die wegen Bauarbeiten in beide Richtungen großteils weiterhin nur einspurig befahrbar ist. Auch am Opern- und Joanneumring sowie am Lendkai kommt es wegen Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Die Baustelle in der Leonhardstraße auf Höhe Maiffredygasse bleibt ebenso aufrecht. Zäher Verkehr herrscht zusätzlich am Bahnhofgürtel zwischen Kalvariengürtel und Wiener Straße, wo nur eine Fahrspur frei ist. Immerhin: Die Teilöffnung der Neutorgasse ist vollzogen, die zumindest in Richtung Süden befahrbar ist. Auch unbefahrbar bleibt die Tegetthoffbrücke in der Innenstadt, die für die künftige Tram-Strecke fit gemacht wird.

Stau-Gefahr herrscht auch in St. Pölten, wo das Frequency-Festival stattfindet. Auch hier gilt Samstagabend und Sonntagvormittag wegen der geballten Abreise ein besonders hohes Risiko. Abseits dessen ist bei der Einfahrt nach Wien bzw. am Weg zwischen Vösendorf und dem Flughafen Wien-Schwechat mit zähem Verkehr zu rechnen – wer seinen Abflug erreichen muss, sollte also etwas mehr Zeit einplanen.