„Bitte warten!“, heißt es seit Wochen am Grenzübergang Spielfeld für viele Pendler aus und nach Slowenien – selbst unter der Woche. In der Ferienzeit hat sich die Lage noch verschärft, weil Touristen nach Slowenien und vor allem Kroatien durch die Steiermark in Richtung Urlaub düsen. Als Grund für die Zeitverzögerung in beide Fahrrichtungen sehen viele Autofahrerinnen und Autofahrer eine Baustelle auf österreichischer Seite. „Aber warum muss das genau in der starken Sommerreisezeit passieren?“, urgierten zuletzt mehrere betroffene Steirer bei der Kleinen Zeitung.