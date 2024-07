Die steirischen Schülerinnen und Schüler sind mittendrin in ihren neunwöchigen Ferien – und voller Tatendrang, wie sich hier auch nachlesen lässt. Die ersten Reisewellen mit Staus gab es bereits zu Ferienbeginn. Der ÖAMTC warnt alle Autofahrer an diesem Wochenende vor neuerlichen Verzögerungen. Der Grund: Die zweite große Blechlawine rollt mit Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg in Richtung Süden. Und weil Kroatien und Slowenien neben Italien auch in unserem nördlichen Nachbarland immer beliebter wird, braucht man von Freitag bis Sonntag auch auf den steirischen Straßen eine ordentliche Portion Geduld.