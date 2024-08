Schwerer Unfall Mittwochabend in Nötsch im Gailtal: Ein Lkw-Lenker (65) aus dem Bezirk Villach-Land fuhr gegen 16.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf vier vor ihm stehende Autos auf. Dabei wurden vier in den Fahrzeugen befindliche Insassen aus den Bundesländern Niederösterreich, Burgenland und Kärnten (Bezirk Hermagor) unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzten mussten von der Rettung bzw. dem Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach gebracht werden. Im Einsatz stand auch die FF Nötsch mit rund 17 Einsatzkräften. Die B 111 war für rund eine Stunde im Unfallbereich für den gesamten Verkehr gesperrt.