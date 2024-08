Zu einem Tötungsdelikt war es in der Nacht auf Freitag in Knappenberg, Marktgemeinde Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) gekommen. Es war gegen 23 Uhr, als ein 43-jähriger Österreicher mit einem Gewehr einen 36-jährigen Bekannten, einen Kärntner, erschoss. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. „Er hatte sich selbst gestellt“, sagt Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Obduktion noch ausständig

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt. Über Tatumstände und Motiv gebe es aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Ermittlungen werden „noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es aus der Landespolizeidirektion. Der Tatverdächtige werde erst einvernommen. Die Obduktion wird ebenfalls erst durchgeführt werden.

In der Gemeinde selbst ist die Betroffenheit groß. „Es ist schlimm“, sagt Bürgermeister Josef Ofner, der aus den Medien von dem Tötungsdelikt in seiner Gemeinde erfahren hatte. Auch er kenne noch nicht die Identität des Opfers.

