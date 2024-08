Auf Instagram ist es seit Freitagabend offiziell: Amira Pocher nimmt nach der Scheidung von Comedian Oliver Pocher wieder ihren Mädchennamen an. Auf der Social-Media-Plattform hat die gebürtige Kärntnerin ihren Nachnamen bereits auf Aly geändert. Und auch ihr Wikipedia-Eintrag wurde in der Nacht auf Samstag aktualisiert. Es hat sich also endgültig ausgepochert! Gegenüber „Bild.de“ sagte die 31-Jährige jetzt: „Ich habe beim Standesamt meine Namensänderung beantragt. Es ist noch nicht offiziell durch, nur noch eine Formalie.“

Einstweilen gewöhnt sich die Moderatorin schon an ihren neuen, alten Namen. Bei der ProSieben-Show „Schlag den Star“, die Samstagabend im TV zu sehen ist, dürfte die gebürtige Kärntnerin bereits als Amira Aly gegen Schlagersängerin Vanessa Mai antreten, auch wenn sie im Teaser auf Instagram noch als Amira Pocher angekündigt wird.

Ende Juli wurde die Scheidung der Pochers finalisiert. Sieben Jahre lang waren die beiden ein Paar, vier davon waren sie verheiratet. Im Sommer des Vorjahres wurde die Trennung bekannt. Amira wollte ursprünglich den Familiennamen Pocher wegen der beiden gemeinsamen Söhne behalten, doch Ex-Mann „Olli“ war damit nicht einverstanden. Am Samstag konnte er sich auf Instagram einen Seitenhieb in Bezug auf die Namensänderung nicht verkneifen. „Hat auch genug gekostet, den Namen abzulegen“, postete er.

Neuer Name, neuer Mann

Amira Aly, die in Klagenfurt aufwuchs und jetzt in Köln lebt, ist mittlerweile wieder glücklich verliebt. Erst vor wenigen Tagen postete sie Fotos vom gemeinsamen Urlaub mit Journalist und Fernsehmoderator Christian Düren in Salzburg.