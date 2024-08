Im Laufe der vergangenen Monate wurde immer wieder gemunkelt, ob das Ex-Ehepaar Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden (41) und Comedian Oliver Pocher (46) wieder ein Paar sind. Ein Foto vom vergangenen Wochenende heizte die Gerüchte ein weiteres Mal an, sie zeigten sich eng umschlungen bei einem Adele-Konzert in München.

Turbulente Vergangenheit

Die beiden wurden 2009 ein Paar, 2010 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die Geburt der drei gemeinsamen Kinder, einer Tochter und Zwillings-Buben, machte das Liebesglück perfekt. Im April 2013 folgte jedoch die überraschende Trennung, Meyer-Wölden zog mit ihren Kindern nach Miami. Dort lernte sie ihren zweiten Ehemann, einen US-Geschäftsmann, kennen. 2017 brachte sie erneut Zwillinge zur Welt. Doch auch ihre zweite Ehe scheiterte, sie machte Ende 2020 die Trennung öffentlich.

Auch Ex-Mann Oliver Pocher ging nochmals den Bund der Ehe ein, er verliebte sich 2016 in die gebürtige Kärntnerin Amira Aly (31), die er 2019 heiratete. Die beiden bekamen zwei Söhne. Letztendlich zerbrach die Ehe im Sommer 2023, kürzlich reichte der 46-Jährige die Scheidung ein. Mittlerweile hat Amira Pocher einen neuen Mann an ihrer Seite und ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Der Podcast „Die Pochers hier“ wurde eingestellt und neu konzipiert, Meyer-Wölden nahm den Platz von Amira Pocher ein und gibt seit Herbst 2023 in „Die Pochers! Frisch recycelt“ mit ihrem Ex-Mann Einblicke in ihr Privatleben. Für die Podcast-Aufnahmen reiste die 41-Jährige bereits diverse Male mit ihren Kindern nach Deutschland.

Neuanfang in Köln

Nun soll die 41-Jährige mit ihren Kindern zu Pocher nach Köln gezogen sein. So könnten sie in Ruhe nach einem neuen Zuhause in der Gegend suchen. Kommt es doch zu einem Liebescomeback? Wie die „Bunte“ berichtet, sei Meyer-Wölden wieder frisch verliebt. Aber nicht in Pocher, sondern in einen deutschen Unternehmer. Der neue Mann an ihrer Seite soll Alexander Müller (38) sein. Der Familienvater ist Bestsellerautor und Gründer der Plattform Greator, die sich um die Ausbildung von Life- und Business Coaches kümmert.

Laut „Bild“ hätten sich die beiden beim Greator-Festival Ende Juni getroffen. Müller bringt drei Kinder mit in die Beziehung. Somit würde die bunte Patchwork-Familie - inklusive der beiden Kindern von Amira und Oliver Pocher - auf zehn Kinder wachsen.