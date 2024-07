Model und Moderatorin Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden lebt seit vielen Jahren in den USA. Dort hat die 41-Jährige nach der Scheidung von Comedian Oliver Pocher (46), mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat, ein neues Leben angefangen. Sie gab auch der Ehe nochmal eine Chance und heiratete einen amerikanischen Geschäftsmann. Im Jahr 2017 brachte Meyer-Wölden erneut Zwillinge zur Welt, das Familienglück in Miami schien perfekt. Doch 2020 verkündete die Fünffach-Mama überraschend die Trennung. Seitdem ist die gebürtige Münchnerin wieder vermehrt in Deutschland.

Neuer Lebensabschnitt in Deutschland

Auch Ex-Mann Oliver Pocher ging nochmals den Bund der Ehe ein, er verliebte sich 2016 in die gebürtige Kärntnerin Amira Aly (31), die er 2019 heiratete. Die beiden bekamen zwei gemeinsame Söhne. Letztendlich zerbrach die Ehe im Sommer 2023, kürzlich reichte der 46-Jährige offiziell die Scheidung ein. Mittlerweile hat Amira Pocher einen neuen Mann an ihrer Seite und ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Der gemeinsame Podcast „Die Pochers hier“ wurde eingestellt und neu konzipiert, Meyer-Wölden nahm den Platz von Amira Pocher ein und gibt seit Herbst 2023 in „Die Pochers! Frisch recycelt“ gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Einblicke in ihr Privatleben. Für die Podcast-Aufnahmen reiste die 41-Jährige bereits diverse Male mit ihren Kindern nach Deutschland.

Große Pläne

Nun soll bald Schluss mit dem ständigen Standortwechsel sein, denn wie die „Bild“ berichtet, soll die Großfamilie im Herbst 2024 wieder nach Deutschland ziehen. „Die Entscheidung war eigentlich für ‚in Miami bleiben‘ gefallen. Aber Olli und die Kinder lassen nicht locker und würden sich wünschen, dass wir nach Deutschland ziehen“, bestätigt Meyer-Wölden.

Somit wären alle sieben Pocher-Kinder nahe beieinander und könnten die Ferien miteinander verbringen. Auch eine gemeinsame Podcast-Tour sei in Planung. Meyer-Wölden wünsche sich nach den chaotischen letzten Monaten vor allem eines: „Ein harmonisches Familienleben.“ Die 41-Jährige möchte auch künftig ein gutes Verhältnis zu Amira und dem Rest der Patchwork-Familie wahren.