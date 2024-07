Lange wurde gemunkelt, ob Moderatorin Amira Pocher (31) wieder vergeben ist. Nach der überraschenden Trennung von Comedian Oliver Pocher (46) im Sommer 2023, wurde sie mehrmals mit einem neuen Mann gesehen. Der gebürtigen Kärntnerin wurde bis zuletzt eine Liebelei mit dem deutschen Moderator Christian Düren (34) nachgesagt. Die beiden wurden Anfang des Jahres gemeinsam in Kapstadt abgelichtet.

Neues Liebespaar

Doch aus dem anfänglichen „Urlaubsflirt“ wurde anscheinend mehr, denn am Dienstagabend zeigten sich die beiden überraschend gemeinsam am Roten Teppich der Modenschau von Marc Cain in Berlin. Arm in Arm und lächelnd, ließen sich Pocher und Düren von den Fotografen ablichten. Im RTL-Interview bestätigt die Zweifach-Mama dann: „Ja, wir sind zusammen“. Der 34-Jährige hätte sogar schon ihre Familie kennengelernt.

Obwohl der erste offizielle Auftritt des Paares nur von kurzer Dauer war, zeigte sich Amira Pocher gesprächig. Denn die vergangenen Monate seien eine Herausforderung für das junge Glück gewesen: „Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist“, sagt sie gegenüber der „Bild“.

Oliver Pocher hat bisher noch nicht auf das Liebesouting reagiert. Kürzlich wurde bekannt, dass der 46-Jährige die Scheidung eingereicht hat. Amira und Oliver Pocher lernten sich 2016 über eine Dating-App kennen und lieben, im Oktober 2019 folgte die Traumhochzeit auf den Malediven. Ihre zwei Söhne krönten das Liebesglück der beiden.