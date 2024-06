Viele werden ein Lied davon singen können und auch der Kärntner Moderatorin Amira Pocher geht es nicht viel besser, wenn sie an ihr Datingleben denkt. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Liebes Leben“ (auf Podimo), in dem sie mit ihrem Bruder Hima Aly über Familie, Freunde, die Vergangenheit der Geschwister und eben auch Liebe und Dating spricht, plaudert die Klagenfurterin ein wenig aus dem Nähkästchen.

So habe die 31-Jährige auch Angst vor potenzieller Gefahr, die von Menschen ausgehen könnte. Dass ihre Kollegin Cathy Hummels kürzlich von ihrem Stalker berichtet hatte, bestätigte Amira Pocher darin, vorsichtig zu sein. Als sie noch mit Oliver Pocher zusammen war, sei sie kaum von anderen Männern „angegraben“ worden, aber „jetzt ist das eine ganz andere Nummer“. So könne sie sich wohl kaum vor Anfragen retten und trotzdem stellt sie klar: „Ich bin kein Freiwild.“ Da hilft es den Männern auch nichts, wenn sie der Kärntnerin auf Instagram Nachrichten schicken würden. Erst recht nicht, wenn es sich um „seltsame Nachrichten mit Stalker-Potential“ handle.

Männer haben online eine „große Klappe“

Offline, also im echten Leben, lernt Amira Pocher kaum Männer kennen. Es komme schon vor, dass sie in der Öffentlichkeit angesprochen werde, aber vor allem passiere das online: „Es ist so schlimm geworden.“ Vor allem im Internet scheinen die Männer „eine große Klappe“ zu haben und mutiger zu sein. Mehr als im realen Leben.

Auf der Suche sei die Kärntnerin aber nicht wirklich, sagt sie: „Es ist schon eine komische Zeit.“ Wenn man sich aber nicht online kennenlernt, dann passiert dies oft auf der beruflichen Ebene. Gerade in der Promi-Welt komme dies öfters vor. In der Podcastfolge erzählt Amira Pocher auch von ihrer Zeit bei der RTL-Show „Let‘s Dance“ und vergleicht die zwischenmenschlichen Vorkommnisse mit einem „Haifischbecken“: „Da finden sich viele, aber da trennen sich auch viele.“ Namen nennt die 31-Jährige zwar nicht, sagt aber, dass die Öffentlichkeit nicht immer alles mitbekommt, was sich hinter den Kulissen der Tanzshow abspielt.