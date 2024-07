Vor wenigen Tagen zeigte sich die Kärntner Moderatorin Amira Pocher erstmals mit einem neuen Mann an ihrer Seite zusammen in der Öffentlichkeit. Moderator Christian Düren war mit der 31-Jährigen am roten Teppich der Modenschau von Marc Cain in Berlin. „Ja, wir sind zusammen“, bestätigt die Klagenfurterin im Interview mit RTL und bestätigt damit die Gerüchte, die schon länger um die beiden kursieren.

Vor rund einem Jahr trennte sie sich von Oliver Pocher, doch die „Pochers“ sind nach wie vor verheiratet. Nun sprach der 46-jährige Comedian mit seiner Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden bei einer Live-Podcastaufnahme vor Publikum über eine vielleicht bald anstehende Scheidung. „Willst du uns das Datum sagen, damit wir den Happy Divorce Day (Fröhlichen Scheidungstag, Anm.) planen können?“, fragt Meyer-Wölden, woraufhin Oliver Pocher mit „Das kriegt ihr schon früh genug mit“ antwortet.

Amira Pocher und Christian Düren in Berlin © IMAGO / Eventfoto54

„Inder in Düren“

Allerdings habe er schon Pläne für den großen Tag, scherzt er. „Ich würde danach mit ihr zum Inder gehen“, vermutlich als Anspielung auf Biyon Kattilathu, deutscher Autor und Motivationscoach, Sohn indischer Einwanderer, mit dem sich Amira Pocher, wie man munkelte, besser als nur freundschaftlich verstanden haben soll.

Nach einer Pause für Lacher aus dem Publikum, fährt der Komiker fort, denn natürlich befinde sich dieser „Inder in Düren“ – eigentlich eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, allerdings auch wahrscheinlich ein Seitenhieb auf Amira Pochers neue Beziehung mit Christian Düren.