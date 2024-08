Seit etwa eineinhalb Wochen sind Oliver und Amira Pocher geschieden. Künftig soll die Kärntner Moderatorin auch nicht mehr Pocher heißen, sondern wieder ihren Mädchennamen Aly annehmen. Das verkündete ihr Ex-Mann (46) in dessen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“. Auf Instagram und Co heißt die 31-Jährige aber nach wie vor Pocher. Bei diesem Streitthema fand man, wie beide erzählten, auch länger keine Einigung. Vor allem ging es der Klagenfurterin darum, dass auch die gemeinsamen beiden Söhne Pocher heißen würden. Für den Comedian sei sein Name jedoch zur Marke geworden, dahr forderte er von seiner Ex-Frau, diesen abzulegen.

Am 24. August liefert sich Amira Pocher/Aly jedenfalls ihren nächsten Kampf. Diesmal vor einem Studio- und Live-Publikum auf dem TV-Sender Pro7. Bei „Schlag den Star“ tritt die Moderatorin gegen Schlagersängerin Vanessa Mai im direkten Duell in verschiedenen Disziplinen an. Mai begann ihre Karriere vor zwölf Jahren bei der Schlagerband „Wolkenfrei“, 2015 startete sie als erfolgreiche Solokünstlerin durch. Bei „Schlag den Star“ ist die 32-Jährige eine „Wiederholungstäterin“, denn 2019 kämpfte sie in der Show gegen Til Schweigers Tochter, die Schauspielerin Luna Schweiger – und gewann.

Bis zu 15 Runden

Ob sie im Duell gegen die Kärntnerin ebenfalls erfolgreich sein wird, kann man in etwa zwei Wochen, am 24. August um 20:15 Uhr auf Pro7 sehen oder im Livestream auf Joyn. In bis zu 15 Runden treten die zwei Gegnerinnen an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird „Schlag den Star“ von Brainpool.