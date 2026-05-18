Seit Donnerstag waren in Kärnten wieder vermehrt schnittige Autos, getunte Boliden und hergerichtete Oldtimer-Flitzer aus Österreich und den umliegenden Ländern unterwegs. Die XS Carnight ging über die Bühne und löste das frühere GTI-Treffen ab. Trotzdem waren unter den Autos natürlich auch wieder zahlreiche Wagen der namensgebenden Modelle vertreten.

Erst gesittet, dann besserte sich das Wetter

Das Wetter hatte vorerst wenig Mitleid mit den Autofans, bis Freitagabend regnete es – zum Teil in Strömen. Doch davon ließ man sich nicht abhalten. „Wir haben festgestellt, dass es trotz des Regens ein hohes Verkehrsaufkommen gegeben hat“, bestätigt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land. Ganz nach dem Motto: Jetzt sind wir schon da, jetzt wird auch gefahren.

Bis Freitagabend sei es verhältnismäßig ruhig gewesen. „Es war erst eher gesittet, aber als der Regen aufgehört hat, kam deutlich Bewegung in die Sache.” Das merkte man vor allem an den Hotspots in Velden, Reifnitz, am Faaker See und auf dem Pyramidenkogel, der sogar zwischenzeitlich gesperrt werden musste.

Fehlzündungen statt „Gummi, Gummi“

Besonders in Velden seien, so Riepan, „wahnsinnig viele Zuschauer gewesen. Die stacheln die Fahrer auch gerne an. Dann hat man eine Bühne und lässt sich hinreißen, heftig hin- und herzufahren oder zu absichtlich herbeigeführten Fehlzündungen“, sagt er. „Gummi, Gummi“, also das bewusste Durchdrehen der Reifen, um Rauch und quietschende Geräusche zu erzeugen, sei seltener vorgekommen als früher. Die Polizei stellte einige Organmandate aus, auch ein paar Kennzeichen mussten abgenommen werden, gröbere Übertretungen seien aber die Ausnahme gewesen.

Neuer Trend

Und offenbar gibt es einen weiteren Trend in der Szene: „In der Nacht ist man ausgewichen und über die Grenze gefahren. In der Nacht auf Samstag war das Slowenien, in der Nacht auf Sonntag Italien bei der Gondelstation in Tarvis“, berichtet Riepan. „Um 22 Uhr gibt es einen Aufruf auf Social Media, in dem die Location bekanntgegeben wird.“ Und auf einmal würden viele – nicht alle, aber ein großer Teil – aufbrechen. „So schnell kann man nicht reagieren. Wir hatten dann Streifen an den Grenzen, aber das waren Massen an Leuten.“