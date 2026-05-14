„Jetzt ist das Treffen hier endlich, wie es sein soll“, so lautete der Tenor unter den Autofreunden am Donnerstag an den neuralgischen Punkten zwischen Klagenfurt, wo am Neuen Platz ebenfalls ein Event stattfand, und dem Faaker See. Schon seit einigen Tagen tummeln sich wieder unzählige GTI-Fans in Mittelkärnten – sie verbindet nicht nur die Vorliebe für getunte Autos, sondern auch der Wunsch nach einem Treffen, das wieder die Fahrzeuge selbst in den Mittelpunkt stellt. Da konnte auch das teils regnerische Wetter am Donnerstag nichts an der guten Stimmung ändern.

Ein Treffen wie früher

Basti und Matthias gehören mit ihrem 5er-Golf einer Gruppe an Besuchern an, die selten zu finden ist – sie sind das erste Mal vor Ort: „Ich bin begeistert. Es ist gut, wenn keine Chaoten mehr hier sind.“

Basti (links) und Matthias vor ihrem GTI © Markus Traussnig

Der große Parkplatz gegenüber dem Campingplatz Arneitz am Faaker See gleicht einer großen Autoschau, hinter vielen der mit Liebe – und viel Kleingeld – hergerichteten Fahrzeugen stehen Geschichten. „Meinen 2er-Golf habe ich 1992 komplett zerstört gekauft. Ich musste alles zerschneiden, habe das Auto neu aufgebaut“, erklärt Markus aus dem Waldviertel. Er kam 1998 zum ersten Mal zum Treffen, hat dann aber jahrelang ausgelassen. „Nun kommen wir wieder, alles ist wie früher.“

Markus posiert stolz vor seinem Golf © Markus Traussnig

Oldies und neuwertige Autos

Auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Fahrzeugen ist beeindruckend: So kam etwa Martin aus Bayern – ebenfalls ein Comebacker, der nach neun Jahren wieder nach Kärnten zurückgekehrt ist – mit seinem 52 Jahre alten VW-Buggy. Daniel aus der Schweiz hingegen kam mit einem neuwertigeren Wagen, mit dem er auch lautstark auf sich aufmerksam machen konnte. „Ja, den habe ich ein bisschen modifiziert“, sagt er augenzwinkernd.

Wer ein solches Hobby hat, den schmerzen offenkundig auch die hohen Spritpreise nicht mehr: „Das muss man hinnehmen“, sagt Andreas aus Vorarlberg an der Mischkulnig-Tankstelle. Er kommt seit 30 Jahren zum Treffen. „Zwischendurch musste ich mich für mein Hobby hier schämen, aber jetzt ist alles perfekt“, sagt er. Um die Ecke wäscht sein Sohn Mattheo sein Auto – trotz Regens. „Um den Wagen nach dem Schneesturm am Arlbergpass wieder sauber zu bekommen, reicht der Regen nicht“, schmunzelt er.

Modifiziertes Feuerwehrauto

Auffallen wollte André vom Bodensee, der einen VW T3 so umgebaut hat, dass man ihn kaum noch als solchen erkennt: „Wir können dort drinnen super jausnen. Der sticht aus der Menge heraus.“ Das gilt genauso für Fabians modifiziertes Feuerwehrauto: „Das haben wir uns zu viert gekauft, es hergerichtet und sind aus Vöcklabruck angereist.“

Antonio aus Paris fuhr über Nacht nach Kärnten – dorthin, wo er bereits seit 1988 mit seinem geliebten Volkswagen hin kommt. Einen noch viel weiteren Weg hinter sich bringen musste Jeffrey aus Guangzhou, der in zwölf Tagen 10.000 Kilometer zurücklegte, um das Treffen in Kärnten zu erreichen: „Ich bin keine Legende. Nur verrückt genug, um für dieses Event so weit zu fahren.“

„Bisher wenig beanstandet“

Der entspannte und gesittete Eindruck bestätigt sich auch in Rücksprache mit den Behörden: „Bisher wurde wenig beanstandet, es gab nur starken Verkehr beim Faaker See und in Velden“, erklärte der Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Nachsatz: „Wir hoffen, dass es weiter gesittet bleibt.“

„Hier sind wir zuhause“

Das Zwischenfazit von Andreas Füllborn, Veranstalter der als Zugpferd für das Treffen geltenden XS-Carnight in Klagenfurt, fällt vollends positiv aus: „Wir haben für unser Event Besuchern aus 38 Ländern Tickets verkauft. Keine unserer internationalen Veranstaltungen ist mit Kärnten vergleichbar, hier sind wir zuhause.“

Man habe gewusst, was auf dem Spiel steht, die Veranstaltung sei nun am Ziel angekommen: „Unsere Gäste und wir haben Respekt vor den Leuten und der Kulisse. Alle vertreten das richtige Wertesystem.“ Man sei daher schon in der Endplanung des Events im kommenden Jahr. „Da wollen wir die Klagenfurter Innenstadt noch stärker miteinbeziehen.“