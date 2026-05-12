Seine Entourage ist Jeffrey Li immer dicht auf den Fersen. Jeder Schritt, den er macht, wird festgehalten und in sozialen Medien verbreitet. Der Chinese ist ein kleiner Star in der Autotuning-Szene und sein Bolide, ein 35 Jahre alter VW Passat, hat am Dienstag auf dem Neuen Platz in Klagenfurt geparkt. 8000 Kilometer lang war seine Route heuer, zwölf Tage war er unterwegs, um bei der XS-Carnight in dieser Woche dabei sein zu können.

In der Landeshauptstadt ist die Freude groß. „Ich habe immer schon ein Herz für die Motorsportkultur gehabt. In anderen Regionen wollte man das nicht mehr haben, deshalb ist es uns gelungen, die Veranstaltung nach Klagenfurt zu holen“, sagt Verkehrsreferentin, Stadträdtin Sandra Wassermann (FPÖ), die sich bei der Szene gleich auch für die desolaten Straßen entschuldigt. Sobald es ein Budget gibt, sollen die dringend nötigen Sanierungen starten.

Drei Fahrzeuge stehen am Neuen Platz, bei der geplanten Autoschau sollen es bis zu 100 werden © KLZ/Sebestyen

Bereits am vergangenen Wochenende sind die ersten Autofans in Klagenfurt angekommen. In 36 Ländern wurden die Tickets für die Hauptveranstaltung am Freitag und Samstag in der Messe verkauft. Die limitierten Karten für die beliebte Klassik-Schau am Freitag auf Schloss Mageregg seien innerhalb weniger Minuten ausverkauft gewesen.

Probleme mit dem Zoll

„Eine Gruppe reist extra aus Mexiko an. Sie haben gerade noch Probleme mit dem Zoll am Hafen von Rotterdam“, erzählt Veranstalter Andreas Füllborn, der bei einem Pressetermin am Dienstag von der Unterstützung von Stadt, Tourismus und Polizei schwärmte. Das nicht gerade optimale Wetter soll die Stimmung nicht verschlechtern. Allerdings ist nicht jeder Bolide wetterfest. „Viele Stücke sind Museumsfahrzeuge. Die müssen bei Regen im Container bleiben“, sagt Füllborn. Ausschreitungen, Gummigeben oder Fehlzündungen würden nicht geduldet, heißt es. Man legt als Veranstalter auch Wert darauf, dass sich die Veranstaltung auf diese Woche beschränkt. „Wir wollen keine verbrannte Erde hinterlassen“, sagt Füllborn.

Polizei keine Spielverderberin

Laut Polizei habe es beim GTI-Treffen auch deshalb immer mehr Probleme gegeben, weil es keinen offiziellen Veranstalter mehr gab. Mit der XS-Carnight sei das anders. „Wir können das jetzt in geregelte Bahnen lenken. Das Hauptproblem der Anrainer war immer der Lärm über einen langen Zeitraum. Darauf werden wir auch weiter achten“, sagt der Klagenfurter Stadtpolizeikommandant Hans-Peter Mailänder.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde an kleinen Stellschrauben gedreht. Bei der Messe wird es strikte Zeitfenster geben, um den Verkehr nicht zu überlasten. Immerhin werden tausende zusätzliche Fahrzeuge in Klagenfurt sowie bei den Hotspots am Wörthersee und Faaker See unterwegs sein. „Wenn sich alle an die Spielregeln halten, werden wir keine Spielverderber sein. Sonst kann es sein, dass die Fahrzeuge die Heimreise nur auf einem Anhänger antreten können“, spricht Mailänder mögliche Abnahmen der Kennzeichen an. Das Anreisewochenende sei aber ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen.