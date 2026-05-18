Endlich wieder Montag! Und zwar ein echter. Ein Montag, der sich nicht nur so anfühlt, sondern auch im Kalender so heißt. Im feiertagreichen Mai kann man da ja leicht durcheinanderkommen.

Auch der vergangene Freitag hat sich wie ein Montag angefühlt. Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt, ein Feiertag, der übrigens nicht so heißt, weil zu diesem Zeitpunkt viele GTI- und Tuningfans nach Kärnten fahren. Das ist zwar ein touristisches und intellektuelles Himmelfahrtskommando, aber noch lange keine christliche Tradition. Danke an dieser Stelle dem Schlossherrn von Grades für das Video vom mittlerweile seltenen Brauch des Engel- bzw. Heilandaufziehens zu Christi Himmelfahrt, das er in der Facebookgruppe „Alpe Adria Kleine Zeitung“ gepostet hat.

Zurück zum vergangenen Freitag, diesem falschen Montag, der viele vor eine doppelte Herausforderung gestellt hat. Einerseits mussten, wie der Andrang in den Einkaufszentren zeigte, dringend die durch einen als Sonntag verkleideten Donnerstag restlos geleerten Kühlschränke wieder aufgefüllt werden. Andererseits galt es, nur ja nicht alles zu besorgen. Sonst wäre man um das Einkaufen am Samstag umgefallen. Er ist schließlich der beliebteste Einkaufstag vieler Österreicherinnen und Österreicher, die unter der Woche zwar ausreichend Zeit dafür hätten, aber auf den Geselligkeitsfaktor am Samstag nicht verzichten wollen. Da trifft man einfach mehr Leute.

Schneckenrennen ums Aufräumen im ORF

Kein Wunder, dass mir angesichts dieser babylonischen Kalenderverwirrung der Song Contest durchgerutscht ist. Halb so wild. Der ORF hat mir für meinen Zwangsbeitrag in letzter Zeit schon genug geboten. Außerdem war ich enttäuscht, dass man bei diesen Song-Contest-Abstimmungen nur für irgendwelche unbekannten Artisten stimmen, aber keine ORF-Stiftungsräte abwählen kann. Da hätte ich im Sinne des ORF-Redakteursrats und der Gebührenzahler gerne für den SPÖ- und den ÖVP-Lobbyisten an der Spitze angerufen. Mehrmals.

Der umstrittene Freiheitliche aus der Steiermark ist dem Gremium ja „schon“ abhandengekommen. Sein gescheiterter Versuch, den Eisberg aus Affären und Unvereinbarkeiten wie die Stiftungsratsspitze einfach auszusitzen, hat mit Anstand zwar so wenig zu tun wie diverse ORF-Gagen mit dem Existenzminimum. Trotzdem muss man der blau-schwarzen Koalition in der Steiermark Respekt zollen. Im Schneckenrennen ums Aufräumen in der Anstalt hat sie die drei Regierungsparteien im Bund ordentlich vor sich hergetrieben.

Vorsicht vor dem nächsten Feiertag!

Vielleicht kommt man in Wien doch noch in die Gänge. Die aktuelle lange Woche ohne Feiertag würde sich dafür anbieten, obwohl es am Samstag schon wieder eng wird. Da muss für einen Tag mehr, den freien Pfingstmontag, eingekauft werden.

Apropos Pfingsten: Am kommenden Wochenende testen österreichische Jugendliche mit dem Schlachtruf „Tutto Gas“ traditionell die Grenzen der Gastfreundschaft im oberitalienischen Badeort Lignano aus. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist aus dem Jahr 2016 überliefert. Damals kletterte ein junger Kärntner in Lignano auf einen Baukran und balancierte eine halbe Stunde lang ungesichert oben herum – offenbar eine verspätete Hommage an das Engelaufziehen zu Christi Himmelfahrt.

Mögen Schutzengel – dem Klettermaxe ist nichts passiert – die Jugend auf Reisen auch heuer begleiten und alle anderen beim Einkaufen.