Ein 73-jähriger Radfahrer aus Villach ist am Samstag bei einem Sturz kurz vor 19 Uhr auf einem abschüssigen Straßenstück tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Abend auf der Strimitzerstraße in Richtung Wernberger Straße unterwegs, als er kurz nach Beginn eines abschüssigen Straßenstücks auf die Böschung geriet und daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Radfahrer nahm den regungslos auf der Fahrbahn liegenden Mann wahr, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Reanimation vor Ort blieb aber erfolglos. Der Notarzt konnte wenig später nur mehr den Tod des Mannes feststellen.