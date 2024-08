Ein 81-jähriger Autolenker aus St. Veit hielt am Samstag um 17.20 Uhr auf der Sörger Straße (L93a) im Ortsgebiet von St. Veit an, weil mehrere Enten die Fahrbahn überquerten. Eine hinter ihm fahrende, 37-jährigen Frau aus St. Veit, hielt ebenfalls an.

Die nachfolgende 22-jährige Fahrzeuglenkerin aus der Gemeinde Liebenfels konnte ihren Wagen jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr der 37-jährigen Lenkerin hinten auf. Deren Auto wurde daraufhin in den davorstehenden Pkw katapultiert. Die 37-jährige Frau und ihre 48-jährige Beifahrerin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Die anderen beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Alkomatentests mit den Lenkern verliefen alle negativ.

Wie die Polizei bestätigt, blieben auch die Enten unverletzt.