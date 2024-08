Schwere Gewitter zogen Sonntagnacht über Osttirol und Oberkärnten. In Prägraten in Osttirol kam es zu zahlreichen Murenabgängen. In Kärnten wurden Spittal an der Drau und Baldramsdorf stark getroffen. Um 20.30 Uhr wurde in Baldramsdorf die Zivilschutzwarnung ausgesprochen und erst Montagmittag wieder aufgehoben. Doch für Nachmittag sind erneut Regenfälle angekündigt.

„Eine Linie mit Regenschauern zieht langsam von Südtirol in Richtung Osttirol und weiter nach Oberkärnten. Am Nachmittag wird sie Prägraten und am späten Nachmittag Baldramsdorf erreichen“, kündigt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria, gegenüber der Kleinen Zeitung am Montagvormittag an.

Man beobachte derzeit das Wettergeschehen mit Argusaugen: „Im Moment bewegt sich die Linie sehr langsam vorwärts, wir hoffen aber, dass es diesmal weit weniger schlimm wird als vergangene Nacht.“ Es habe abgekühlt, die Luft sei weit weniger energiegeladen als noch am Sonntag mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad, erklärt der Meteorologe.

Gewitterzellen ziehen langsam

Auch am Sonntag blieb die Gewitterzelle besonders lange über den betroffenen Gebieten und sorgte für extrem viel Niederschlag in relativ kurzer Zeit. „Das liegt an den hohen Temperaturen und der Wetterlage. Die Druckunterschiede sind gering und in den entscheidenden Höhen in etwa 4000 Meter war der Wind sehr schwach ausgeprägt. Am Sonnblick in 3000 Meter Seehöhe lagen die Windspitzen bei schwachen 30 km/h“, erklärt Hohenwarter.

33 Grad am Freitag

Den Montag müsse man noch überstehen, danach werde es in Kärnten weitergehen, wie schon den gesamten Sommer: „Die Hitze hört heuer nicht so bald auf. Schon ab Dienstag geht es sonnig und ruhig weiter. Spätestens ab Mittwoch werden wir wieder die 30 Grad knacken, am Freitag sind Spitzenwerte um die 33 Grad zu erwarten“, prognostiziert Hohenwarter.

Für Prognosen für den Samstag mit dem Festumzug am Bleiburger Wiesenmarkt sei es noch zu früh: „Mit 33 Grad am Freitag wird die Luft in Kärnten aber extrem energiereich sein, kommt es zum Gewitter, dann könnte dieses sehr stark ausfallen“, sagt Hohenwarter, der aber betont, dass eine verlässliche Prognose erst gegen Mitte oder Ende der Woche möglich sein wird.

Heißester Sommer der Messgeschichte?

Derzeit arbeite die GeoSphere Austria bereits intensiv an der statistischen Auswertung dieses Sommers: „Es wird einer der wärmsten Sommer der über zweihundertjährigen Messgeschichte in Österreich, das ist schon mal gewiss.“ Ob man unter die Top drei kommen werde, werde sich in den nächsten Tagen weisen. Klar sei aber bereits, es sei viel zu warm für die Jahreszeit, so der Klimaexperte. Und man rede hier von fünf bis sechs Grad über dem langjährigen Durchschnitt der vergangenen30 Jahre und stelle etwa nicht einen Vergleich zu den „kalten“ 1970er-Jahren an: „Wir haben im Juli und August an mehr als jedem zweiten Tag um oder über 30 Grad gehabt. Wahrscheinlich haben wir ein solches Niveau zuvor noch nie erlebt“.