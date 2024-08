Das Unwetter in Baldramsdorf am Sonntagabend führte zu Vermurungen im Ortsgebiet. Besonders angespannt war und ist die Lage in Schwaig. Dort ist der Bach über die Ufer getreten, was zu mehreren Murenabgängen führte. Die Baldramsdorfer Landesstraße L5 wurde blockiert. Für Einsatzfahrzeuge wurde die Strecke behelfsmäßig freigeräumt, für den Verkehr bleibt sie bis auf Weiteres gesperrt.

„Baldramsdorf ist aktuell nur über die B 100 und über Lendorf erreichbar“, schildert Walter Egger, Pressereferent des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal. Bis dahin ist auch die Talstation der Goldeck Bergbahnen nur von Lendorf aus erreichbar. Auch das beliebte Ausflugsziel hat mit den Folgen der Unwetter-Nacht zu kämpfen.

Blitzeinschläge und umgestürzte Bäume

„Die Zufahrt und der Parkplatz wurden vermurt. Wir müssen abwarten, bis wir auch von Spittal aus wieder erreichbar sind. In dem Gebiet sind viele Bäume umgestürzt, die teilweise auch die Goldeck Bergbahnen getroffen haben. Zudem gibt es schwere Schäden am Berg, die allerdings den Sommerbetrieb nicht einschränken. Unter anderem wurden die Liftanlagen unterspült. Das Wege-System ist praktisch nicht mehr vorhanden und auch die Beschneiungsanlage muss repariert werden. Im Laufe der Nacht hat auch der Blitz in die Anlage eingeschlagen“, beschreibt Erik Zechmann, Geschäftsführer der Goldeck Bergbahnen, das Ausmaß der Schäden.

Erik Zechmann, Geschäftsführer der Goldeck Bergbahnen © Privat

Die Bergbahnen sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wird jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet, dass sie schnellstmöglich wieder in Betrieb gehen kann, so Zechmann: „Wir haben eine sicherheitstechnische Überprüfung durch externe Beobachter veranlasst, um für die bestmögliche Sicherheit unserer Besucher zu sorgen. Wir hoffen, dass wir den Betrieb bis zum Wochenende wieder aufnehmen können. Bis dahin wird auch die Straßen- und Parkplatzsituation geregelt sein.“