Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr laden die Dellacherinnen Stefanie Ruijter (34) und Marlen Heregger (26) zum zweiten „Drautaler Erlebnistag“ in den Gasthof Weigand Trunk in Dellach im Drautal. Mehr als 25 regionale Unternehmen werden sich dort am Samstag, dem 12. Oktober, präsentieren. „Der Tag bietet weit mehr als einen klassischen Markt“, sagt Heregger. Firmen verschiedenster Branchen – von Schlafsystemen über Reinigungs- und Haushaltsprodukte bis hin zu Gesundheitsunternehmen – stellen ihre Produkte vor, darunter EMS-Trockenanzüge, Zell-Analysen und handgefertigte Waren. Und vor allem: Man darf alles ausprobieren. Die Künstlerin und Tätowiererin Melina Wuggonig wird ebenfalls vor Ort sein und das Stechen von Tattoos anbieten.

„Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform für den Austausch zwischen Unternehmern und Besuchern in einer angenehmen Atmosphäre“, so Heregger weiter. Ruijter, selbstständig als Lebensberaterin mit ihrem Unternehmen „Miss Mindchanger“, und Heregger, die in einem Architekturbüro tätig ist, stehen als Initiatorinnen hinter der Veranstaltung, die auf einer klaren Philosophie basiert: Zusammenarbeit statt Konkurrenz. „Das Wort Konkurrenz gibt es in unserem Wortschatz nicht“, betonen die beiden Frauen.

Gemeinsames Netzwerk

Gemeinsam mit den teilnehmenden Unternehmen haben sie ein Netzwerk aus Unterstützung und Kooperation aufgebaut. Anstatt gegeneinander zu arbeiten, stärken sie sich gegenseitig – ein Konzept, das immer mehr Anklang findet. „Manche Besucher kommen, um sich beispielsweise über den Thermomix oder den Hyla zu informieren“, sagt Heregger. Die Vielfalt der präsentierten Produkte fand im vergangenen Jahr in Steinfeld großen Zuspruch, weshalb die Veranstaltung in diesem Jahr in Dellach wiederholt wird.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. „Jeder und jede, ob jung oder alt, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und die Produkte aus nächster Nähe kennenzulernen“, lädt Heregger ein.