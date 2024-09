Seit 29 Jahren ist Karin Pirker-Brunner im Adeg Markt in Berg im Drautal tätig. Vor zehn Jahren übernahm die 48-jährige Kauffrau den Betrieb von ihren Eltern Alfons und Hildegard Pirker. Diese eröffneten den Supermarkt 1977, doch schon zuvor hatte Großvater Johann Pirker in Berg über Jahrzehnte hinweg eine Gemischtwarenhandlung betrieben. Pirker-Brunner saß schon als Kind auf dem Schoß ihrer Mutter an der Kasse des Supermarktes und noch heute sichert sie mit ihrem Team die Nahversorgung in der Gemeinde.

Ihr Erfolgsrezept: Ein breites Sortiment mit vielen Produkten lokaler Produzenten und gelebtes Engagement für die Gemeinde. So sorgt Adeg Pirker für zehn Arbeitsplätze und einen lebendigen Ortskern. In dritter Generation führt sie den 600 Quadratmeter großen Markt.

Karin Pirker-Brunner und ihr Team stellen die Nahversorgung in Berg im Drautal sicher © KK/REWE Großhandel GmbH/Kh Fessl

Trafik, Post, Vereine und die „Regionale Ecke“

„Ich bin hier aufgewachsen und habe eine Bindung zu den Menschen. Wir sind nicht nur ein Lebensmittelmarkt, sondern ein Vollversorger, haben eine Trafik und eine Postannahmestelle“, sagt die Mutter eines Sohnes, die sich auch in der Freizeit für ihre Heimatgemeinde engagiert. Sämtliche ortsansässige Vereine – darunter die Freiwillige Feuerwehr, der Skiclub und der Fußballverein – können auf ihre Unterstützung zählen. Zudem arbeitet sie mit zahlreichen lokalen Lieferanten zusammen. In der „Regionalen Ecke“ finden sich Produkte von 15 Produzenten aus dem Ort.

„Karin Pirker-Brunner ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Nahversorgung funktioniert. Ihr unermüdlicher Einsatz ist beeindruckend“, sagt Jürgen Öllinger, Rewe-Großhandel Geschäftsführer. Auch Bürgermeister Wolfang Krenn gratuliert zum Jubiläum: „Karin Pirker-Brunner leistet mit ihrer Verbundenheit zur Gemeinde einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung unserer regionalen Wirtschaft. Ihr Markt ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern ein wichtiger sozialer Treffpunkt.“