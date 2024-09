Die Gemeindevertretung von Berg/Drau und die Raiffeisenbank „Grossglockner-Weissensee“ haben gemeinsam den Ankauf eines Defis für Berg ermöglicht. Als Standort wurde das Foyer der Raiffeisenbank ausgewählt, wo der beste Zugang gewährleistet ist. Die Mitarbeiter der Gemeinde und der Raiffeisenbank wurden durch Astrid Lenzer vom Roten Kreuz Greifenburg mit der Anwendung des Defis vertraut gemacht. Im Oktober wird ein Erste-Hilfe Kurs für die Bevölkerung angeboten. „Atem-Kreislaufstillstände betreffen nicht immer die anderen. Schon morgen könnte ein Defi einem Familienangehörigen, Kollegen oder Freund das Leben retten“, betonte Lenzer. Bei der Übergabe dabei waren auch Bürgermeister Wolfgang Krenn und Raiffeisen-Kundenberater Josef Sattlegger.

Herztod ist eine häufige Todesursache

In Österreich sterben jährlich rund 12.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Ein Drittel dieser Todesfälle ereignet sich außerhalb von Krankenanstalten. Damit ist der plötzliche Herztod, bei dem in der Mehrzahl der Fälle ein primäres Kammerflimmern ohne nachweisbaren Auslöser vorliegt, die häufigste Todesart in Österreich im öffentlichen Raum. Die Defibrillation ist somit eine wichtige Maßnahme zur Lebensrettung.