Am 24. Juli war es so weit: Die Bezirksstellen Spittal, Hermagor und Feldkirchen des Roten Kreuzes Kärnten erhielten jeweils ein neues Einsatzleiterfahrzeug der Marke Dacia Duster sowie moderne Roller des Typs Honda SH125i für Ambulanzdienste. Die Erweiterung des Fuhrparks ist ein wichtiger Schritt, um die Rotkreuz-Helfer vor Ort noch besser zu unterstützen und ihre Einsatzfähigkeit zu steigern. Das Rote Kreuz Kärnten freut sich, nicht nur den Fuhrpark erweitern zu können, sondern vor allem darüber, dass nun auch in allen Bezirken moderne Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Diese ermöglichen es den Einsatzleitern, ihre Aufgaben schnell und professionell erledigen zu können.

Wendige und kompakte Roller

Die neuen Roller werden zukünftig vor allem bei Ambulanzdiensten eingesetzt, wo der Zufahrt mit PKWs schwierig ist. Dank der wendigen und kompakten Roller kann das Rote Kreuz nun auch in diesen Situationen noch schneller Hilfe leisten. Diese Maßnahme dient der weiteren Qualitätsverbesserung im Rettungs- und Katastrophenhilfswesen.

Martin Pirz, der Präsident des Roten Kreuzes Kärnten, betont: „Mit der Übergabe der neuen Einsatzleiterfahrzeuge und Roller können wir unsere Einsatzkräfte optimal ausstatten und ihre Effizienz weiter steigern. Gerade bei herausfordernden Einsätzen ist es entscheidend, schnell und professionell agieren zu können. Diese neuen Fahrzeuge sind ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung unserer Einsatzbereitschaft und zur Sicherheit der Bevölkerung.“