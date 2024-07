Kärntner Bezirksstädte haben mit Leerständen in der Innenstadt zu kämpfen. Spittal bleibt nicht verschont. Wir müssen die Attraktivität steigern. Taten sind gefragt“ – mit diesen Worten lud die Spittaler Wirtschaftskammer-Bezirksstelle am Dienstag zu einer Maßnahmenkonferenz unter dem Motto „Belebung der Innenstadt“. Rund 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen – unter ihnen Vertreter der Wirtschaftskammer, Verantwortliche der Stadtgemeinde und Unternehmer – setzten sich nach wochenlangen Diskussionen erstmals an einen Tisch.