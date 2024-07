Kritik an der Wirtschaftskammer lässt Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer auch im aktuellen „Rathaus Journal“ anklingen: „Werte Funktionäre der Wirtschaftskammer: Für die Sauberkeit und Vermietbarkeit der leerstehenden Geschäfte sind schon noch die Hauseigentümer selber verantwortlich. Schwamm drüber: Ich lade die Wirtschaftskammer gerne ein, sich, wie in anderen Bezirksstädten auch, aktiv an der weiteren Entwicklung der Innenstadt zu beteiligen. Sei es finanziell, oder durch kreative Ideen. Kritik ist leicht, mitgestalten schon deutlich schwieriger.“