„Bei uns ist es zehn Minuten nach zwölf“, schilderte Elke Basler, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Spittal, vor wenigen Tagen bei einem Treffen der Wirtschaftskammer, die aktuelle Situation in der Spittaler Innenstadt. Gemeinsam wurden die drohenden Leerstände und die schwindende Kaufkraft, mit denen die Kärntner Innenstädte immer mehr konfrontiert werden, besprochen. Bis Ende des Jahres seien laut Basler weitere Leerstände in Spittal zu erwarten, die bisherigen verwaisten Auslagen beschreibt sie als „beschmutzt, verklebt - einfach peinlich“. Besonders der Verlust an Handelsfläche im Zentrum und die Abnahme an Lebensqualität schmerze sie.