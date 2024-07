Erst vor wenigen Tagen trat Elke Basler, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Spittal, mit offenen Worten bezüglich der aktuellen Situation in der Spittaler Innenstand – die von leerstehenden Geschäftsflächen und schwindender Kaufkraft gekennzeichnet sei – an die Öffentlichkeit. Auslöser ist eine von der Wirtschaftskammer Kärnten präsentierte Studie zur Schwächung der Innenstädte. Diese verdeutliche, dass auch Spittal von dieser Entwicklung betroffen sei, wie Basler schildert: „Es ist zehn Minuten nach zwölf. Der Verlust an Handelsfläche bedeutet auch die Abnahme an Lebensqualität.“ Um dem entgegenzuwirken, steht sie in direktem Kontakt mit Spittaler Unternehmern, welche die Situation ähnlich wahrnehmen und Maßnahmen gegen die Leerstände fordern: „Ich bin sehr interessiert an einer Zusammenarbeit und einem Austausch mit der Stadtgemeinde, um an der bestmöglichen Lösung für die Geschäftstreibenden zu arbeiten.“ Auch Bürgermeister Gerhard Köfer bestätigt, dass ihm viel an einem zielführenden Dialog liege.