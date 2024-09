Am 31. August fand der 23. Kärntner Landesjugendbewerb des Roten Kreuzes in Feldkirchen statt. Mit dabei waren über 100 Jugendliche mit 19 Gruppen aus Kärnten und Osttirol, die ihr Können in Erster Hilfe unter Beweis stellten. Verschiedene Szenarien wie Schlaganfall, Reanimation, Schlangenbisse oder auch ein Scooter-Unfall wurden von den Junghelfern bewältigt. Aus dem Bezirk Spittal wurden fünf Jugendgruppen in den Bewerb geschickt.

Im Silber-Bewerb konnte die Gruppe „Radenthein 1“ den sechsten Platz erringen. Im Bronze-Bewerb kämpften gleich drei Oberkärntner Gruppen um den Sieg. Letztendlich freute sich „Radenthein 2“ über den 12. Platz, „Gmünd 1“ über den 11. Platz und „Gmünd 2“ über den achten Platz. Besonders erfolgreich war jedoch die Spittaler Gruppe, die den ersten Platz belegte. Die Gruppenmitglieder unter der Leitung des Betreuerteams Bianca Klar, Julia Wandaller, Elisabeth Oberlerchner, Elisabeth Haßlacher, Aleyna Yildiz, Alina Mössler und Vanessa Steiner freuten sich über den großen Pokal.