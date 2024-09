Die Gemeinde St. Stefan im Gailtal ist um einen Friseursalon reicher: Seit Mai betreibt die 35-jährige Melanie Sokulskyj in ihrem Heimatort St. Paul den „Haarbunker“. Bei der Betreuung ihrer Kunden kann sie auf 20 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. „Bereits während der Lehrzeit wollte ich mich irgendwann selbstständig machen, mit 25 Jahren legte ich die Meisterprüfung ab und nun, zehn Jahre später, habe ich den Sprung in das kalte Wasser gewagt. Nach Zwischenstationen in Luxushotels in Vorarlberg, der Schweiz, Deutschland und Österreich erkannte ich, wie wichtig es ist, Wellness mit dem Friseurbesuch zu vereinen“, erzählt die frischgebackene Unternehmerin.

Für sie ist es das oberste Ziel, den Friseurtermin zu einer Entschleunigung zu machen: „Ich habe mich bewusst für den Namen Haarbunker entschieden, denn das Gebäude ist ebenerdig und damit barrierefrei zugänglich. Es soll ein Schutzraum vom Alltag sein.“

Der Kundenservice steht an erster Stelle

Als besonderen Service bietet Sokulskyj auch Abendtermine für Berufstätige an. Ihre Leistungen umfassen darüber hinaus klassisches Damen- und Herrenstyling sowie Typ- und Farbenberatungen. Hochzeitsfrisuren sind ihre größte Leidenschaft. Dabei setzt sie stets auf milde, haarschonende und nachhaltige Produkte.