Nach einem Jahr Bauzeit ist es endlich vollbracht: Am Freitagnachmittag konnte das neue Gemeinschaftskraftwerk Lamnitz in der Gemeinde Rangersdorf im Beisein zahlreicher Ehrengäste und Bürger feierlich in Betrieb genommen werden. An dem Kraftwerk ist die Gemeinde Rangersdorf mit 51 Prozent, die Kelag mit 39 Prozent und das Unternehmen Reiter Bioholz GmbH mit 10 Prozent beteiligt. Das Gemeinschaftskraftwerk verfügt über eine Leistung von 1.187 kW und erzeugt pro Jahr rund 2,8 Millionen Kilowattstunden Strom. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 800 Haushalten. Insgesamt wurden rund 4,8 Millionen Euro investiert. Die Bauarbeiten wurden vorwiegend an regionale Unternehmen vergeben.