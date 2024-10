Am Samstag, den 5. Oktober, erwartet Kinder ab vier Jahren wieder ein besonderes Erlebnis im Bildungszentrum Litzlhof in Lendorf: Der „Bambini- und Stylingtag“ des Vereins der Kärntner Jungzüchter bietet die Gelegenheit, die Faszination der Rinderzucht hautnah zu erleben. Unter der Leitung von Andreas Mikitsch und seinem Team werden die jungen Teilnehmer in einem Stationenbetrieb von den Mitgliedern der Kärntner Jungzüchter begleitet und in die Welt der Landwirtschaft eingeführt. „Die Kinder erlernen durch Spiel und Spaß Tipps und Tricks im Umgang mit Rindern und Kälbern“, erklärt Andreas Mikitsch, Vorstandsmitglied des Vereins. Die Jüngsten dürfen sich im Vorführen, Scheren, Waschen und Stylen der Tiere versuchen.

Vorbereitung für den Grand Prix

„Damit alle für den Jungzüchter Grand Prix am 9. November in St. Donat gerüstet sind, wiederholen wir Wissenswertes rund um die Schauvorbereitung“, so Mikitsch weiter. Nicht nur die „Bambinis“ kommen auf ihre Kosten: Auch Interessierte zwischen 14 und 30 Jahren können am Samstag teilnehmen. Die Veranstaltung startet um 10 Uhr und richtet sich an alle, die Freude am Umgang mit Tieren haben. Interessierte können sich noch heute und morgen bei Mikitsch unter 0676-566 72 61 anmelden.

Neben dem „Bambinitag“ können Kinder regelmäßig im Rahmen von Rinderschauen an speziellen Bewerben teilnehmen. Der Verein der Kärntner Jungzüchter setzt damit auf eine spielerische Heranführung an die Rinderzucht und fördert den Nachwuchs in der Landwirtschaft.