Am 15. November eröffnet die Buch- und Kunsthandlung „Libellus“ an einem neuen Standort in der Wolfsberger Innenstadt: Und zwar am Roßmarkt 3, neben dem Stadtbistro. „Aufgrund eines Wasserschadens am alten Standort in der Herrengasse hatten wir seit 15. September eine Zwangspause, in der wir uns einen neuen Standort gesucht und eingerichtet haben“, sagt Anni Maria Grössl, die die Buchhandlung „Libellus“ vor 19 Jahren eröffnet hat. Mittlerweile kann die gelernte Buch-, Kunst- und Musikalienhändlerin auf eine 53-jährige Berufserfahrung zurückblicken. „1971 habe ich begonnen“, erzählt die inzwischen 68-Jährige, die von ihrer Schwiegertochter Claudia Grössl unterstützt wird.

Geschenke für Anlässe

Neben dem Komplettangebot des Buchhandels finden sich auch Kerzen, Papeterie, sakrale Kunst, Spezialitäten aus der Zotter-Schokoladenmanufaktur, Pirker-Lebkuchen, Spirituosen aus Mariazell und Honig aus dem Lavanttal im neuen Laden. Auch mit Geschenken für Taufe, Erstkommunion, Firmung und andere Anlässe wird man bei „Libellus“ fündig. „Bei uns kann man gustieren, schmökern, philosophieren und gerne auch auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen“, sagt Anni Maria Grössl, deren Ladentüren montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr offen stehen. Ein noch größeres Sortiment gibt‘s übrigens auf der Homepage unter www.libellus.at. „Bestellungen bis zur Mittagszeit liegen am nächsten Tag im Geschäft zur Abholung bereit oder werden auf Wunsch verschickt“, sagt die Unternehmerin.