Auch heuer lockte das Festival „See in Flammen“ wieder Zehntausende Besucher zu Beginn der Sommerferien an den Klopeiner See. Für das Verkehrskonzept des Spektakels wurde das Team des Tourismusverbandes St. Kanzian am Klopeiner See, Romana Krois und Brigitte Matschnig, Anfang November ausgezeichnet. Als eines von fünf Kärntner Projekten wurde das Verkehrskonzept als einziges Projekt in Unterkärnten im Zuge der Tourismusmobilitätstage in Zell am See durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie feierlich prämiert.