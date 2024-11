Auf der Website des Restaurants „Das Lilienberg“ in Tainach (Geschäftsführer: Mirjam Orasch und Franz Peter Orasch) wird mit Thomas Guggenberger noch für ein „Geschmackserlebnis mit Perfektion“ geworben. Den Vier-Haubenkoch zieht es jetzt aber offenbar vom Klopeiner See an den Millstätter See. Wie die Kronenzeitung in ihrer Sonntagsausgabe berichtet, wechselt Guggenberger zu „Wutwirt“ Sefan Lercher in sein Lokal „Peppino“ nach Millstatt. Mit im Gepäck soll er sein gesamtes „Lilienberg“-Küchenteam haben. „Ich komme natürlich mit meiner ganzen Brigade“, wird der Hauben-Koch zitiert. Guggenbergers neuer Chef ist kein Unbekannter. Anfang 2023 sorgte Lercher mit seinem „Araber“-Posting für Schlagzeilen. Die Aufregung war groß, nachdem er angekündigt hatte, keine „Veganer, Hippies, Ökos und Araber“ mehr bedienen zu wollen.

Vier-Haubenkoch Thomas Guggenberger (Archivbild) © Kk

Mehrere Stationen

Guggenberger startete seine Karriere 1997 als Küchenchef im Hotel Karnerhof in Egg am Faaker See. Ab 2016 bekleidete er die Position des Küchenchefs im Restaurant „Caramé“ in Velden am Wörthersee, bis er nach Tainach wechselte.

„Nur die teuersten Produkte“

Seinem neuen Küchenchef und dessen Team will Lercher „nur das Beste“ bieten. In der Küche sollen nur die „teuersten Produkte, die Kärnten noch nie gesehen hat“ zur Verfügung stehen, kündigt der „Peppino“-Chef an. Starten will er sein Vorhaben am 25. Dezember.