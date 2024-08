Neuer Hangar, Supermarkt und Hotel sollen am Flughafen Klagenfurt entstehen

Teile des Flughafen-Areals werden zur Pacht ausgeschrieben. KBV-Chef Payer will so Einnahmen und Infrastruktur schaffen. Auch am Ossiacher See läuft eine Ausschreibung – und ein Exekutionsverfahren.