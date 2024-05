Kritik am Einbruch der Passagierzahlen am Flughafen Klagenfurt im ersten Quartal üben SPÖ, FPÖ und Grüne. SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser erklärt in einer Aussendung, man falle wegen des „dramatischen Absinkens aus allen Wolken“, und fordert Aufklärung: KBV-Vorstand Martin Payer und Flughafen-Direktor Maximilian Wildt sollten dazu detailliert Stellung beziehen. FPÖ-Chef Erwin Angerer warnt, SPÖ und ÖVP würden den Flughafen „zu Grabe tragen“. Dieser werde von der Landesregierung sträflich vernachlässigt, die Koalition bringe „nichts zusammen und versagt kollektiv“.