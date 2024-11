Das Schicksal des Wörthersees, an dem die Ufer rund um den See mit Zweitwohnsitzen zugepflastert worden sind – auf hundert Hauptwohnsitze entfallen in Velden bereits 31 Zweitwohnsitze – möchte der Klopeiner See nicht erleiden. Die Tendenz besteht jedoch, denn derzeit rechnet man auf hundert Hauptwohnsitze 21,2 Nebenwohnsitze. Mit dem Unterschied, dass der Klopeiner See um einiges kleiner ist und die Quadratmeterpreise für Wohnraum viel geringer und daher leistbarer sind. Waren es im Jahr 2017 noch 916 Zweitwohnsitze rund um den Klopeiner See (Anteil von 20,5) sind es in diesem Jahr bereits 984 (Anteil von 21,2). Wie die Statistik Austria belegt, ging die Zahl der Nebenwohnsitze im Jahr 2019 leicht zurück (894), um im Jahr 2022 wieder empfindlich anzusteigen (978).