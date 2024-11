Nach 21 Jahren im Fachmarktzentrum Sonnhalberweg im Süden von Wolfsberg wird „Fressnapf“ seinen Standort wechseln. Am 21. November eröffnet „Fressnapf“ beim Einkaufszentrum Euco in Wolfsberg eine neue Filiale mit Tierzubehör und Tiernahrung für Hunde, Katzen, Vögel, Fische & Co. Am jetzigen Standort hat „Fressnapf“ am 20. November letztmalig geöffnet. Das Euco Center wird seit April um zehn Millionen Euro umgebaut, in zwei Wochen soll alles fertig sein.

Das Euco-Center als ältestes Einkaufszentrum im Lavanttal wurde im Vorjahr von der „Rutter Immobilien Gruppe“ gekauft und umgebaut. Als Mieter erhalten blieben das Adeg-Lebensmittelgeschäft von Arno Riedl, die team santé-Apotheke von Isolde Lorber, die Trafik Grässl, die BKS-Bank, das Reisebüro hitreise.at, das Blumengeschäft „bunt+grün“, die Handybörse sowie das Café Kaputtschino.

Neue Mieter

Neben „Fressnapf“ neu ansiedeln wird sich die Drogerie dm mit einer zweiten Filiale in Wolfsberg, bereits eröffnet hat die Optikerkette „sehen!wutscher“. Außerdem wird „Embassy“-Gastwirt Manuel Wutscher ein Restaurant im Euco eröffnen, das auch außerhalb der Öffnungszeiten der Geschäfte offen haben wird.