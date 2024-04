Im April 1972 eröffnete im Süden von Wolfsberg das erste Einkaufszentrum im Lavanttal: Das Euco-Center. 52 Jahre und einen Besitzerwechsel später sind jetzt im April die Bagger aufgefahren, um das Einkaufszentrum bei laufendem Geschäftsbetrieb zu modernisieren. Die „Rutter Immobilien Gruppe“ als neuer Eigentümer investiert über zehn Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde mit der Adeg Wolfsberg-Genossenschaft als Verkäufer Stillschweigen vereinbart.

Trotz Baumaschinen, Container und Bauarbeitern haben die Geschäfte im Euco-Center geöffnet. Zumindest jene, die auch nach dem Umbau dort angesiedelt sein werden: das Adeg-Lebensmittelgeschäft, das Café Kaputtschino, das Blumengeschäft bunt+grün, die Trafik Grässl, die Handybörse, das Reisebüro hitreise.at, die BKS-Bank sowie die team santé-Apotheke. Die Handybörse und das Reisebüro sind momentan in Containern direkt am Parkplatz zu finden.

Handybörse und Reisebüro sind vorübergehend in Containern am Parkplatz einquartiert © Bettina Friedl

Auch vom ehemaligen Restaurant ist nicht mehr viel übrig. Dieses wird künftig „Die Botschaft“ heißen und vom Wolfsberger Szene-Gastronom Manuel Wutscher geführt. Zusätzlich zu seiner Bar „Embassy“. Das Restaurant wird entkernt, vergrößert und mit einer großen Terrasse ausgestattet. „Innen wird Platz für 160 Gäste sein und auf der Terrasse wird es weitere 60 Sitzplätze geben. Wenn alles nach Plan läuft, eröffnen wir zwischen 20. und 30. Oktober“, erklärt Wutscher, der auf Hausmannskost setzen wird. Neben a la carte-Gerichten wird es weiterhin mittags ein Menü geben – wie es auch in der Vergangenheit im Selbstbedienungsrestaurant der Fall war. „Früher sind die Gäste nur mittags zum Essen gekommen, aber ich will hier einen Ort schaffen, an dem man sich den ganzen Tag wohl fühlt. Egal ob beim Frühstück, beim Mittagessen, bei einem Kaffee mit Mehlspeise, beim Abendessen, für ein Meeting oder ein Bier. Das Restaurant wurde in der Vergangenheit viel zu wenig genutzt“, fährt der Gastronom fort, der selbst eine „mittelhohe sechsstellige Summe“ investieren wird. Die „Rutter Immobilien Gruppe“ übernimmt den Umbau, „für die Ausstattung bin ich selbst verantwortlich“, erklärt Wutscher.

Um 10 Millionen Euro wird das Euco-Center modernisiert © Bettina Friedl

Auch sonntags geöffnet

Das neue Restaurant wird an sieben Tagen pro Woche geöffnet haben. „Für die Stammgäste wollen wir mittags wie gewohnt ein gutes Menü auf den Teller bringen. Wir werden aber auch die Gelegenheit bieten, auch abends schön essen zu gehen. Unter der Woche werden wir bis 22 Uhr geöffnet haben und am Wochenende bis Mitternacht oder 1 Uhr früh“, verrät Wutscher, der nach drei Monaten evaluieren will, wie das Abendgeschäft angenommen wird. „Falls es unter der Woche ein, zwei Tage gibt, an denen abends nicht viel los ist, werden wir da schon früher schließen – so wie die anderen Geschäfte im Einkaufszentrum“, sagt der 36-Jährige, dem seine Lebensgefährtin Carmen Rosenfelder (33) eine große Stütze ist. Sie wird zu Mittag die Restaurantleitung übernehmen. „Wir suchen noch einen zweiten Restaurantleiter, damit immer jemand vor Ort ist“, sagt Wutscher, der drei bis vier Mitarbeiter vom einstigen Euco-Restaurant übernehmen will. Darunter auch den Koch. „Bei so einem riesigen Restaurant brauchen wir natürlich mehrere Köche, aber mit der Personalsuche beschäftige ich mich erst ab dem Sommer intensiv“, so Wutscher.

Embassy-Chef Manuel Wutscher übernimmt das Restaurant beim Euco-Center © Bettina Friedl

Auch Feiern aller Art werden angeboten. „Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und auch Hochzeiten können bei uns durchgeführt werden. Wir haben alles so konzipiert, sodass das Restaurant in verschiedene Bereiche abgetrennt werden kann, je nach Größe der Gesellschaft“, so Wutscher, der seit 15 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Beim Geflügelfest „Gackern“ ist er heuer fix wieder mit dabei. Wie es aber künftig um Großveranstaltungen und die Schirmbar auf der Koralpe bestellt ist, „steht auf dem Prüfstand“. „Wir werden nicht ewig alles weitermachen. In einigen Jahren, wenn das Restaurant im Euco gut läuft, werden wir nur noch dieses betreiben. Immerhin ist uns auch das Familienleben wichtig und jünger werden wir nicht“, schmunzelt der 36-Jährige, der einen elfjährigen Stiefsohn hat.

So wird das neue Restaurant „Die Botschaft“ aussehen © Privat

160 Sitzplätze gibt es innen, weitere 60 auf der Terrasse © Privat

Mit Vorhängen wird es „Abtrennungen“ geben © Privat

Die Modernisierung vom Euco-Center soll im Herbst abgeschlossen sein. Nach dem Umbau wird es nur noch im Erdgeschoß Verkaufsflächen geben, der Abgang mit Stiege und Rolltreppe wird „zugebaut“. Im Untergeschoß werden Lagerflächen an Firmen und Private vermietet. Adeg-Markt, Apotheke und Bank sind vom Umbau nicht betroffen, da diese ohnehin vor wenigen Jahren modernisiert wurden.

Die Geschäftsflächen werden von Grund auf erneuert © Bettina Friedl

Neu im Euco-Center wird die Drogerie dm sein (die Filiale im Tenorio in Wolfsberg bleibt bestehen, jedoch wird dann die dm-Filiale in St. Andrä nach 22 Jahren geschlossen), die Optikerkette „sehen!wutscher“ siedelt sich neu in der Bezirksstadt an und das Tierbedarfsgeschäft Fressnapf wird seinen Standort vom Sonnhalberweg zum Euco-Center verlegen. In den insgesamt 13 Geschäften werden nach dem Umbau laut Stefan Rutter von der „Rutter Immobilien Gruppe“ rund 120 Mitarbeiter beschäftigt sein: „Wir wollen uns auf das tägliche Einkaufen konzentrieren und haben uns daher um Ergänzungen hinsichtlich des Branchenmixes bemüht“, so Rutter. „Früher einmal waren es 17 Geschäfte und zwischen 60 und 70 Beschäftigte“, sagt Arno Riedl, Geschäftsführer der Adeg Wolfsberg Genossenschaft, die neben dem Selbstbedienungsrestaurant auch die Abteilungen für Spielzeug, Kurzwaren und Werkzeug im Untergeschoß betrieben hat, die im Jänner geschlossen wurden. Den Lebensmittelmarkt im Euco führt außerdem Arno Riedl mit seinem Sohn David als selbstständige Kaufleute.

Lavantseitig wird es einen kleinen Zubau zum Euco-Center geben, auch künftig wird es von dieser Seite einen Zugang zum Einkaufszentrum geben © Bettina Friedl

Arno Riedl mit Stefan Rutter (von links) © Bettina Friedl

Das Einkaufszentrum verlassen haben das Uhren- und Schmuckgeschäft Rubin, der Thai Nawa Imbiss und der Copy Shop Print Polsinger, wobei das thailändische Restaurant in einem Einkaufszentrum in Tirol neu eröffnet und Familie Polsinger ein kleines Studio in ihrem Haus in St. Paul einrichtet. Maria Moden hat das Einkaufszentrum schon im Vorjahr nach 17 Jahren verlassen.