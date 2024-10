„Nach einer Versuchsphase von zwei Wochen starten wir nun als Selbstbedienungsladen durch“, erzählt Marion Spörk, die den Blumenladen „Bunt und Grün“ seit 18 Jahren beim FMZ in Wolfsberg betreibt. Weiterhin gebe es eine große Auswahl an Topf,-Schnitt und Trockenblumen sowie Gestecke. Der Grund für die Umstellung sei der Fachpersonalmangel. „Es ist einfach schwer ausgebildete Floristen zu bekommen. Wir beschäftigen nun nicht weniger Leute und es hat auch niemand bei uns aufgehört“, stellt Spörk fest und weiter: „Wir freuen uns, wenn sich jemand meldet und unser Team bereichern möchte.“ Bezahlt werden kann durch einen Kassen-Terminal elektronisch per Karte. „In den Stoßzeiten werde auch Fachpersonal da sein, das helfend und beratet zur Seite stehen wird“, so Spörk.

Das Blumengeschäft „Bunt und Grün“ ist auch beim Einkaufszentrum „Euco-Center“ vertreten. Das 88 Quadratmeter große Blumengeschäft ist nun zwischen Trafik Grässl und Café Kaputtschino zu finden. „Wir bieten auch verschiedene Anlassbinderei für Hochzeiten, Geburtstage, Taufen oder Beerdigungen an und stehen für individuelle Wünsche gerne beim Euco-Center zur Verfügung“, so die 51-Jährige.