Die Lavanttalerin Pia Habsburg-Lothringen (40) ist seit 1. Oktober die neue Finanzverwalterin in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas. Die gebürtige Heidelbergerin (Deutschland) lebt seit 18 Jahren in Kärnten. Ihre familiären Wurzeln reichen auch in den Bezirk Völkermarkt zurück, ihre Großmutter stammt vom Schloss Töllerberg in St. Margarethen ob Töllerberg, ihr Großvater war vom ehemaligen Kettenwerk in Brückl.