Erst im September 2023 trat das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das vor allem den Fokus auf die Absenkung der Gruppengröße in den Kindergärten bis 2028 auf 20 Kinder legte, auf Anliegen der SPÖ in Kärnten in Kraft. Ziel der Partei war es, Kärnten zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas zu machen und dabei auch auf bessere Gehälter für Betreuer und ausgeweitete Öffnungszeiten zu setzen. Nun rudert die SPÖ-ÖVP Koalition zurück und setzt das Gesetz vorerst aus. Grund dafür seien finanzielle Schwierigkeiten, denn für die geplanten und notwendigen Umbauten der Kindergärten sei kaum mehr Geld vorhanden. Der Bildungsbaufonds, mit dem die Gemeinden bisher unterstützt wurden, wurde eingefroren. Auch gewisse Gemeinden im Lavanttal haben bereits mit den Plänen oder sogar Umbauarbeiten begonnen und vertrösten sich nun auf das Jahr 2028, da dort die Hoffnung besteht, dass das Gesetz wieder in Kraft treten soll.