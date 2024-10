Wie ein Tonband, das erneut abgespielt wird, hörte sich die Diskussion um das Budget beziehungsweise um den zweiten Nachtragsvoranschlag in der Gemeinderatssitzung am 24. Oktober in Wolfsberg an. Trotz minimaler Verbesserung weist der Ergebnishaushalt ein Minus von 6,86 Millionen Euro auf und der Finanzierungshaushalt einen Abgang von 6,04 Millionen. „Wir können bald die Gehälter der Bediensteten nicht mehr zahlen. Wir stehen kurz vor dem Finanzkollaps. Kein Privater, keine Firma würde so arbeiten“, sagte einmal mehr Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ).