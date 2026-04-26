Die ersten Anzeichen dafür, dass beim Dinner der White-House-Korrespondenten am Samstag etwas nicht stimmte, zeigten sich gegen 20.35 Uhr Washingtoner Zeit. Gerade hatten sich die rund 2.600 Personen - Journalisten und ihre Gäste - bei der traditionellen Presse-Gala mit dem US-Präsidenten an ihre Tische gesetzt, da ließ eine Reihe dumpfer Geräusche die Tischgespräche im Saal verstummen. Dann krachten die Türen zum riesigen Ballsaal des Washington Hilton auf.

Donald und Melania Trump mit JD Vance am Podium

Donald Trump saß mit First Lady Melania Trump, Vizepräsident JD Vance und anderen Regierungsvertretern an einem langen Banketttisch auf einem Podium. Das Präsidentenpaar war im Gespräch. Es bewegte sich zunächst kaum, als rundherum Chaos ausbrach. „Ich dachte, ein Tablett wäre heruntergefallen“, sagte Trump Stunden später auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Doch es war kein Missgeschick des Servicepersonals. Die Behörden teilten später mit, ein mit mehreren Waffen ausgerüsteter Schütze sei durch eine Sicherheitskontrolle im Stockwerk über dem Ballsaal gestürmt. Dies geschah in demselben Hotel, in dem 1981 der Attentäter John Hinckley Jr. auf Präsident Ronald Reagan geschossen hatte, als dieser eine Veranstaltung verließ.

Zuerst Vance evakuiert

Im Video sind die Vorgänge im Detail zu sehen: Während Unruhe im Saal aufkommt, sitzen die Ehrengäste ruhig am Podium. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören, dann fallen Teller zu Boden, wieder Schüsse. Dann wird JD Vance als erster von Sicherheitskräften nach hinten gezerrt, Donald Trump ist noch in ein Gespräch vertieft. In dem Moment stellt sich ein Personenschützer vor den Präsidenten. Die Live-Musik läuft noch im Hintergrund weiter.

Daraufhin stürzten sich Agenten des Secret Service auf Trump zu. Der Präsident duckte sich, als sie ihn aus seinem Stuhl zogen. Er warf flüchtige Blicke in die Mitte des Raumes, wo andere Secret-Service-Agenten über Stühle und Tische stiegen, um Politiker zu schützen.

Am Tisch des Präsidenten hatte auch seine hochschwangere Pressesprecherin Karoline Leavitt gesessen, die sich am Freitag in den Mutterschutz verabschiedet hatte. Ebenfalls aus dem Ballsaal eskortiert wird Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Der häufig kurz „RFK Jr.“ genannte 72-Jährige ist der Neffe des 1963 bei einem Attentat ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy, der 1968 erschossen wurde.

Stolpert Trump bei der Flucht?

Als der US-Präsident von Sicherheitsbeamten von seinem Platz auf einer Bühne weggeführt wird, geht er plötzlich in die Knie, wie in Aufnahmen zu sehen ist. „Er scheint an einem Punkt zu stolpern und wird wieder aufgerichtet“, sagte ein Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News in seinem Bericht. Doch was genau geschieht, ist unklar. Viele Teilnehmer des Dinners ducken sich unter ihren Tisch, um sich vor möglichen Schüssen in Sicherheit zu bringen.

Pressekonferenz im Smoking

CBS-Journalistin Weijia Jiang, Präsidentin der Korrespondentenvereinigung, informiert die Anwesenden über das Geschehen und weckt erst einmal ungläubiges Gelächter: „Der Präsident gibt in 30 Minuten eine Pressekonferenz im Weißen Haus“, sagt sie und muss selbst kurz lächeln, als sie mit Lachen aus dem Publikum konfrontiert ist. Sie fügt mit ernster Miene hinzu: „Das ist kein Witz“.

Später tritt Trump im Smoking vor die Presse. Auch die Korrespondentinnen und Korrespondenten sind noch in ihrer Abendgarderobe, was auf den ersten Blick eher einer Hochzeitsgesellschaft ähnelt als dem Pressekorps des Weißen Hauses.

Selfies mit stibitzten Flaschen?

Manche Gäste des abrupt beendeten Dinners scheinen nicht akzeptieren zu wollen, dass die Party vorbei ist, bevor sie richtig angefangen hat. In Aufnahmen, die im Netz kursieren, sind etwa Gäste zu sehen, die mit vollen Sekt- und Weinflaschen in der Hand Selfies machen, die sie sich augenscheinlich angeeignet haben. Andere versorgen sich noch mit ein paar Flaschen, bevor sie sich wohl auf den Weg zum Ausgang machen.

Auf einem Foto, das in sozialen Medien kursiert, sind angeblich Journalisten in einem Vorraum zu sehen, die direkt aus der Weinflasche trinken. Die Echtheit der Aufnahme konnte zunächst nicht überprüft werden.

Viele Accounts reposten diese und ähnliche Aufnahmen und versehen sie mit kritischen Bemerkungen über die freie Presse. Dabei ist unklar, um wen es sich bei den gezeigten Personen handelt.

Finger weg von meinem Abendessen!

Ein Gast scheint die Ruhe wegzuhaben. Während andere unter dem Tisch Schutz suchen und Polizisten mit Fingern am Abzug ihrer Gewehre den Raum beobachten, schiebt er sich seelenruhig einen Happen von seinem Teller in den Mund. Die Szene, die von einem Nachrichtensender abgefilmt ist, und im Netz viral geht, zeigt laut einem CNN-Reporter den Medienmanager Michael Glantz.

Jacob Bogage/Reuters/APA