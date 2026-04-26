Seine Budgetrede wird Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erst im Juni halten, eine finanzielle Grundsatzentscheidung will die schwarz-rot-pinke Bundesregierung aber schon jetzt treffen. Bevor die einzelnen Ressorts konkrete Planungen für den jeweiligen Haushalt anstellen können, müssen sich die Parteien einigen, wie viel überhaupt ausgegeben werden kann. Über das Wochenende ringen die Regierungsspitzen weiter um eine Einigung auf ein Sparvolumen für die kommenden zwei Jahre, eine Einigung soll dem Vernehmen nach Anfang der Woche präsentiert werden.

Zumindest zwei Milliarden Euro müssen eingespart werden, um den Budgetpfad einzuhalten, doch die Regierung will nicht nur konsolidieren, sondern auch eigene Projekte umsetzen. ÖVP und Neos wäre die Senkung der Lohnnebenkosten ein Anliegen – doch was für die eine Maßnahme ausgegeben wird, muss anderswo eingespart werden. Die SPÖ könnte sich Änderungen beim Familienbonus Plus vorstellen, da von diesem in der jetzigen Form einkommensschwache Familien kaum profitieren. Dagegen dürfte wiederum die ÖVP etwas haben.

„Pensionisten sind nicht der Bankomat der Republik“

Fraglich ist, was auf Pensionistinnen und Pensionisten zukommt. Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn sorgte koalitionsintern für Irritationen, indem er in Mediengesprächen weitere Einsparungen in diesem Bereich ankündigte. Von ÖVP-Seniorenchefin Ingrid Korosec kam am Sonntag jedenfalls schon vorsorglich eine Rüge: Pensionisten seien nicht der „Bankomat der Republik“, heißt es in einer Aussendung. Durch Maßnahmen wie Änderungen der Korridorpension und Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge hätten Ältere schon einen milliardenschweren Beitrag geleistet. Birgit Gerstorfer, Chefin des SPÖ-nahen Pensionistenverbandes, ortet vor allem bei den Neos „knallharte Klientelpolitik auf Kosten jener, die dieses Land aufgebaut haben“.