Am Ende erntete der linke Finanzminister nicht nur Respekt, sondern sogar kräftigen Applaus – und das in der Höhle des Löwen, beim wohl hartnäckigsten Kritiker. Vielleicht steht es ja doch nicht so schlecht um die politische Kultur im Land, wie man mitunter befürchten muss.

Mitten in der kritischen Phase der Budgetverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos war Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zu Gast beim liberalen Thinktank Agenda Austria von Franz Schellhorn. Der Vorteil an diesem Abend war, dass zwar leidenschaftlich diskutiert, aber nichts entschieden werden musste. Weder neue Sparmaßnahmen bei Pensionisten noch Kürzungen für Familien. Genau darüber müssen sich jedoch Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vize Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) jetzt einigen. Netto beläuft sich das Konsolidierungsvolumen für das Doppelbudget 27/28 auf 2,5 Milliarden Euro, doch weil die Regierung auch Gutes tun will – ÖVP und Neos pochen etwa auf niedrigere Lohnnebenkosten –, muss brutto deutlich mehr Volumen lukriert werden. Erneut, wie schon beim letzten Mal, zu zwei Dritteln über geringere Ausgaben und zu einem Drittel über mehr Einnahmen. Am Ende müssen Marterbauer und seine Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) schauen, dass die Rechnung stimmt.

Ein Budgetstreit ist kein Himbeersaft

Eine Einigung ist, das pfeifen die Spatzen im Regierungsviertel von den Dächern, in unmittelbarer Griffweite. Was sollte die Dreierkoalition auch sonst tun, als sich immer wieder irgendwie zusammenzuraufen? Kleinreden sollte man den Konflikt ums Geld trotzdem nicht. Wenn Regierungen vor ihrer Zeit enden, scheitern sie meist am Budget.

Einst waren sie Rivalen: Die Kanzler a. D. Wolfgang Schüssel (ÖVP, links) und Franz Vranitzky (SPÖ) © APA / Tobias Steinmaurer

In der jüngeren Geschichte gilt der Budgetstreit 1995 als Klassiker. Bei den Nationalratswahlen im Jahr zuvor hatten eben erst SPÖ und ÖVP mit Franz Vranitzky und Erhard Busek an der Spitze eine Abfuhr erhalten, hielten aber trotzdem an der noch großen Koalition fest. Die Profiteure waren Jörg Haiders FPÖ und Heide Schmidt, die 1993 die Blauen verließ und das Liberale Forum gründete. Busek, der urbane Liberale, wurde von seinem Freund, dem angriffigeren Wolfgang Schüssel als ÖVP-Chef und Vizekanzler abgelöst.

Der Klassiker aller Budgetschlachten

Nur 14 Monate nach der letzten Wahl wurden die Österreicher sieben Tage vor Heilig Abend 1995 wieder zur Urne gerufen. SPÖ und ÖVP zerkrachten sich über einen neuen Staatshaushalt, Schüssel pochte auf einen strikten Sparkurs. Die damaligen Budgetzahlen glichen den heutigen erstaunlich: Das Nettodefizit betrug 1994 4,7 Prozent, für 1995 wurde ein Minus von 5 Prozent plus erwartet. „Deswegen müssen wir wählen, um diesem Unfug ein Ende zu bereiten“, erklärte der damalige schwarze Klubchef Andreas Khol. Als die ÖVP auf einen 30-prozentigen Abschlag auf alle Frühpensionen pochte, wollte die SPÖ nicht mehr mit – und entschied die Neuwahlen für sich, wohl nicht zuletzt dank eines Pensionisten-Briefs Vranitzkys an die 2,1 Millionen Pensionsbezieher.

Damals ging die Rechnung für die SPÖ auf, die ÖVP vermochte nur minimal zuzulegen. Rot-Schwarz machte trotzdem gemeinsam weiter – inklusive Kürzungen bei den Pensionen. Das große Beben folgte bei den Wahlen 1999, bei denen die ÖVP auf Platz drei hinter die FPÖ abstürzte. Gegen die darauffolgende schwarz-blaue Koalition erlebte das Land einen beispiellosen Demonstrationsreigen, erst der Streit ums Geld brachte die Regierung 2002 zu Fall. Damals verfolgten ÖVP und FPÖ zwei Großprojekte: eine große Steuerreform und den Kauf von 24 Eurofightern. Dann kam der große Regen, der sich zur „Jahrhundertflut“ in Niederösterreich auswuchs. Um ein schnelles Hilfspaket zu finanzieren, einigte sich die Regierung darauf, nur 18 Kampfflieger zu kaufen und die Steuerreform zu verschieben.

Dieser Kompromiss brachte Haider, der schon lange von Kärnten aus sein eigenes Regierungsteam in Wien skeptisch beäugte, zum Toben. Erst entzog er Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer (heute Riess-Hahn) und Finanzminister Karl-Heinz Grasser das Vertrauen, dann eskalierte die Lage bei einem freiheitlichen Delegiertentreffen in Knittelfeld. Die unvermeidlichen Neuwahlen Ende November brachten einen Triumph für Schüssels ÖVP und läuteten den Anfang vom Ende Haiders ein.

Das Opfer war der Finanzminister

Der Hochsommer 2014 forderte ein weiteres Budget-Opfer; dieses Mal traf es keine Koalition, sondern den Finanzminister selbst. Michael Spindelegger (ÖVP) warf entnervt von seinen „Parteifreunden“ und der SPÖ unter Werner Faymann, die gemeinsam für eine Steuerentlastung auf Pump drängten, das Handtuch. In seiner eigenen Partei seien zuletzt immer mehr auf den „Populismuszug“ aufgesprungen, schrieb er der ÖVP ins Stammbuch.

Auch der Dreierkoalition fehlt das Kleingeld für große Geschenke, aber „ein bisserl was“ ist in Österreich immer noch gegangen. Trotzdem gilt: Die Politik nimmt, die Politik gibt, nur zahlen tun es immer wir, die Steuerzahlerinnen und -zahler.