Alles begann mit einem Ledersack – altfranzösisch „bouge“ oder auch „boge“ –, den man früher zum Reisen benutzte. Die Verkleinerungsform „bougette“ bezeichnete einen Beutel für die Geldstücke. Klingelt‘s schon? Richtig, denn davon leitete sich das englische Wort „budget“ ab, welches im Deutschen später einfach übernommen wurde. Übrigens bezeichnete „bougette“ auch einen kleinen Koffer – und es kann unmöglich ein Zufall sein, dass der britische Schatzkanzler die jährlichen Haushaltspläne seiner Majestät bis heute in einem roten Aktenkoffer, der „Red Box“, herumträgt. Andere Länder, coolere Traditionen: In Österreich hat es diesbezüglich nur der Budgetziegel zum Legendenstatus geschafft, also der ausgedruckte heimische Staatshaushalt mit rund 4.000 Seiten und einem Gewicht von 12 Kilogramm. Doch dem hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vergangenes Jahr aus Spargründen den Garaus gemacht. Nur wenige Exemplare werden noch für das Parlament angefertigt.

Vergangene Woche fiel der Startschuss für die Verhandlungen zum Doppelbudget 2027 und 2028. Das ist insofern ungewöhnlich, als es schon der zweite Zweijahresplan dieser Bundesregierung für den Staatshaushalt ist. Normalerweise – und auch gesetzlich so vorgesehen – wird das Budget Jahr für Jahr erstellt. Aber was ist heutzutage schon normal. Die Bewilligung des Budgets ist ein Schlüsselelement für die Macht jedes Parlaments gegenüber der jeweiligen Exekutivgewalt; damit sollte deutlich gemacht werden, wer der Herr und wer der Knecht ist. Aber wie fast immer im Leben ist die Machtfrage komplizierter: Die Verfassung sieht vor, dass das Budget von der Regierung einzubringen ist, eigenständig handeln könnte der Nationalrat nur, wenn die Regierung säumig ist – und auch hier kann die Regierung in aller Regel dank eigener Mehrheit die Spielregeln ändern.

Mit dem Budget legt die Regierung ihre in Zahlen gegossene Politik vor. Für heuer stehen geplante Einnahmen von 107,6 Milliarden Euro veranschlagten Ausgaben über 125,9 Milliarden Euro gegenüber. Weil wir schon länger über unseren Verhältnissen leben, steckt Österreich in einem EU-Defizitverfahren. Die Regierung will dieses 2028 wieder verlassen. Dazu muss das Defizit bis dahin auf 3 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken. Das kommende Doppelbudget ist das Mittel zu diesem Zweck. Die am Freitag präsentierte Frühjahrsprognose von Wifo und IHS ist die Grundlage für sämtliche Planungen. Doch über allen Zahlen schweben die Ungewissheiten des Iran-Kriegs.

Beichtstuhlgespräche im Schlachtenbildersaal

Budgetverhandlungen laufen nach einem strikten Muster ab, von dem die Dreierkoalition mitunter abweicht. Das beginnt mit dem Zeitablauf: Üblicherweise finden Verhandlungen und Budgetbeschluss im Herbst statt; nun wird schon der zweite Doppelhaushalt im Frühjahr erstellt. Neu ist außerdem, dass den einzelnen Ministerinnen und Ministern bei den Auftaktgesprächen ein Triumvirat gegenübersitzt. Dieses besteht neben Finanzminister Marterbauer und seiner Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) zusätzlich noch aus Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos) als politischer Novität.

Im Politjargon der Republik werden diese Treffen Beichtstuhlgespräche genannt (bei wichtigen EU-Gipfeln gibt es Beichtstuhlverfahren, aber das ist wieder etwas anderes). Wie beim Bekenntnis der eigenen Sünden geht es auch hier um Vertraulichkeit – vor Erfindung des Beichtstuhls wurde für jeden vernehmbar in der Kirche gebeichtet. Mit am Tisch sitzen die Kabinettschefs der Minister beziehungsweise Büroleiter der Staatssekretäre, die für das Budget verantwortliche Kabinettsmitarbeiterin Marterbauers sowie meist auch die jeweiligen Generalsekretäre der Ressorts. Die Auftaktgespräche finden im Schlachtenbildersaal des Winterpalais von Prinz Eugen in der Wiener Innenstadt statt, wo das Finanzministerium seinen Sitz hat.

Nur Getränke, nichts zum Beißen

Weil Bescheidenheit schon damals keine Zier war, können die Verhandler in einer ruhigen Minuten ihren Blick über ein Bild schweifen lassen, das Österreichs erfolgreichster Feldherr von einem seiner schönsten Siege anfertigen ließ: In der Schlacht von Turin besiegte er 1706 die französischen Truppen in der wichtigsten Schlacht des Spanischen Erbfolgekriegs auf italienischem Boden. Wer von dieser imperialen Pracht nun auf das kulinarische Programm schließt, irrt: Gereicht werden vom eher frugalen Finanzminister nur Getränke, aber nichts zum Beißen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind sämtliche Auftaktgespräche bereits absolviert. Die Stimmung wurde dabei von „pragmatisch“ über „konstruktiv“ bis zu „sehr gut“ beschrieben. In den kommenden Wochen werden die Ressortbudgets auf Beamten- und Kabinettsebene fortgesetzt. Nur bei Bedarf schalten sich die Minister noch einmal mit dem Finanzminister kurz. Neben den Ressorts benötigen auch die höchsten Organe der Republik ein Budget, von der Präsidentschaftskanzlei und dem Parlament über Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof bis zur Volksanwaltschaft und dem Rechnungshof. Allerdings marschieren Alexander Van der Bellen, Walter Rosenkranz, Christoph Grabenwarter oder Margit Kraker nicht persönlich im Finanzministerium auf, das erledigen die jeweiligen Spitzenbeamten.

Dem Parlament gebührt zumindest das letzte Wort

Mitte, spätestens Ende Mai müssen alle Verhandlungen abgeschlossen sein, dann geht es an die aufwändige Übertragung des Bundesbudgets in die thematischen Untergliederungen. Dann folgt mit der Budgetrede des Finanzministers im Nationalrat der politische Höhepunkt des Budgetprozesses. Diese geht am 10. Juni – im wahrsten Sinn des Worts – über die Bühne. Debatten und Beschluss erfolgen dann in den Tagen vom 30. Juni bis zum 3. Juli.

Apropos Budgetrede: Gut möglich, dass Marterbauer wie schon im vergangenen Jahr auch heuer wieder seine Rede im Alleingang konzipiert. Die meisten Finanzminister der vergangenen Jahrzehnte haben dabei kein rhetorisches Feuerwerk abgeschossen, sondern sich auf die nüchternen Zahlen konzentriert. Einzige Ausnahme war Karl-Heinz Grasser (erst FPÖ, später ÖVP). Seine erste Budgetrede im Jahr 2000 schaffte es mit dem Satz „ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget“ in die Geschichtsbücher der Republik. Bekanntlich erwies sich diese Ankündigung nicht als besonders nachhaltig. Und von Marterbauer weiß man, dass er Grasser weder politisch noch rhetorisch als Vorbild betrachtet.